Uluslararası piyasalarda 5.30'lu seviyelerde hareket eden Dolar/TL bankalar arası piyasanın açılmasının ardından yüzde 1'e yakın artışla 5.3436'ya kadar yükseldi. Yükselişte küresel piyasalarda risk iştahında azalma etkili oldu. ABD'de federal hükümet fonksiyonlarının kısmen durması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden uzaklaştırmayı düşündüğü yolundaki haberlerle borsalarda dün yüzde 2'yi aşan sert düşüşler yaşandı. Dolar endeksi de bugün yüzde 0.4 geriledi. Bugün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok piyasanın Noel tatili nedeniyle kapalı.

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL dün gün boyu 5.28 - 5.31 bandında dalgalanmıştı.

Dolar geçtiğimiz haftaya 5.35 civarında başlamış , ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla 5.22'ye kadar gerilemişti. Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5.30'un üzerini test etmişti.

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