Dolarda güçlü seyir sürüyor

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi pazartesi günü 20 yılın ardından 110 değerini aşmıştı. Dün ise endeks önce bu seviyenin altına geriledi ancak ABD'de beklenenden olumlu gelen ekonomik verilerle yeniden 110'un üzerine tırmandı.
ABD'de dün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56.9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydettiği belirtildi. Beklenti endeksin 55.3'e gerilemesi yönündeydi.
'YAVAŞLATMAK İÇİN NEDEN YOK'
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan bu veriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şimdilik ABD ekonomik faaliyeti hala genişliyor. Piyasa beklentisinin 56.7'den 55.3'e gerileme şeklinde olduğu ISM hizmet endeksi, Ağustos ayında 56.9 seviyesine yükseldi. Alt kalemlere bakacak olursak; Faaliyet endeksi, Temmuz ayındaki 59.9'luk okumaya kıyasla 1 puanlık bir artışla 60.9'a ulaştı. 61,8'lik yeni siparişler endeksi, Temmuz okuması olan 59.9'dan 1.9 puan daha yüksek. Ağustos ayına ait istihdam verileri, hizmet sektöründe işe alımların genel olarak sağlam kaldığını, ancak hızın yıl ortasına doğru düştüğünü göstermişti. Bu raporda da istihdam endeksi 49.1'den 50.2'ye yükselmiş görünüyor. Fed açısından; ekonomi henüz resesyon pratiklerini sergilemediği ve ekonomide kapladığı alan ve talepten etkilenme anlamında hizmet sektörü iyi bir gösterge olduğundan faiz artırımlarını yavaşlatmak için bir neden yok görünüyor" ifadelerini kullandı.
Fed'in şahin duruşunu değiştirmesi için henüz bir neden gözükmemesi doları güçlendirdi.
Euro/dolar bu sabah itibarıyla yeniden 0.99'un altını gördü.
Dolar/TL güne 18.23, Euro/TL ise 18.06'dan başladı.
Bunun yanında piyasaların odağında Avrupa'daki potansiyel enerji krizi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yer almaya devam ediyor.
Son olarak Rus yönetimi Batı'nın tüm yaptırımları kalkana kadar Avrupa ülkelerine doğalgaz sevkiyatı yapmayacağını açıkladı.
ECB'den ise artan enflasyonu dizginlemek için perşembe günü 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Banka tarihinde ilk kez tek seferde bu büyüklükte bir faiz artırım kararı almış olacak.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.
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