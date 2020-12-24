Dolarda gözler Merkez Bankası'nda

Dolar/TL hafta başında küresel riskten kaçışa bağlı dalgalanmanın ardından yatay bir seyir izlerken, TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı yakından izleniyor.
TCMB'nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor. Son haftalarda mevduat faizlerindeki artışa paralel olarak lokallerin döviz ve altın mevduatlarını artırma hızları yavaşladı.
TCMB verilerine göre 11 Aralık'ta sona eren haftada yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 231.5 milyar dolar ile yeni zirveyi görmüş olsa da önceki haftaya göre ancak sınırlı bir artış gösterdi.
TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut yüzde 15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.
24 Aralık günü dolar kuru 7.65'ten güne başlıyor.
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