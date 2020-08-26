HABERTURK.COM

Dün 7.40'ın üzerine tırmanan dolar/TL gece saatlerinde 7.4180 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni güne ise 7.3948 liradan başladı. Bugün özellikle 7.40'lık kritik seviyenin üzerinde kalıcı olup olamayacağı takip edilecek.

Euro ise güne 8.7404 liradan başladı.

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasının arkasında olduklarını teyit etse de koronavirüs salgınına yönelik endişeler piyasaların ihtiyatlı bir iyimserlikle hareket etmesine yol açıyor.