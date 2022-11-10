Dolar dün akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada son günlerde sık sık yaşandığı gibi 18.55 liraya geriledi.

Bugün sabah saatlerinde ise piyasa açılışında 18.60 liradan işlem gördü.

Bugün gözler ABD'deki enflasyon verisine çevrilirken söz konusu veri öncesi dolar endeksi yüzde 0.3 yükselerek 110.93 seviyesine çıktı.

Enflasyon verisi Fed'in faiz kararlarında ana belirleyici olduğu için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

FED'E YÖNELİK KARIŞIK BEKLENTİLER

Fed son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımına giderken aralık toplantısına dair beklentiler henüz netleşmiş değil. CME FedWatch Tool'da yer alan verilere göre bugün itibarıyla yüzde 52 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 48 ihtimalle ise 75 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor.

Enflasyon verisi öncesinde öğleden sonra dolar/TL 18.58'e çekildi.