Dolarda Powell açıklamaları sonrası son durum

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Dün piyasaların gözü kulağı Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrilmişti.

Powell Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir” dedi.

Piyasalar halihazırda aralıkta Fed'in frene basarak 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyordu. Powell'ın son sözlü yönlendirmeleri bu beklentiyi güçlendirdi.

ENDEKSTE GERİLEME

Bunun üzerine doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 107.10 civarındayken bu sabah itibarıyla 105.6 seviyesine geriledi.

Dolar küresel olarak değer kaybederken dolar/TL'de ise önemli bir hareket yaşanmadı.

Dolar dün olduğu gibi bugün de güne 18.64 liranın hemen altında başladı.

Euro/dolar'da yüzde 0.5'lik bir artış yaşanırken Euro/TL de 19.48'i aştı.