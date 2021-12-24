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Merkez Bankası, döviz piyasasına 3 Aralık'ta doğrudan satış yoluyla yaptığı müdahalenin büyüklüğünün 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez, 1 Aralık'taki ilk müdahalenin büyüklüğünün de 844 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Kurda yaşanan sert yükseliş üzerine Merkez Bankası aralık ayında doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına 5 kez müdahalede bulunmuştu.