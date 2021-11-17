Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolardaki yükseliş devam ediyor.

Dün akşam 10.44'ü aşarak rekor kıran dolar/TL yeni güne de zirveye yakın bir şekilde 10.42'den başladı.

Dün doların küresel olarak güçlenmesi de TL'deki erimeye katkıda bulundu. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi yüzde 0.45 yükseliş yaşadı.