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Dolar/TL bayram sonrası ilk işlem gününe 6.9754'ten başladı. Euro ise 8.21lira civarında işlem görüyor.

Yeni günde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı enflasyon verisi takip edilecek.

Bunun yanında koronavirüste ikinci dalga endişeleri de piyasalara hakim olmaya devam ediyor. ABD-Çin gerilimi ise her ne kadar şu ana kadar fiyatlanmış gözükse her yeni haber piyasalarda yeni çalkantılara yol açabiliyor.

Bu belirsizlik altına olan küresel talebi artırıyor. Altının ons fiyatı 1975 dolardan işlem görüyor.