06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, beklenenden iyi gelen büyüme ve enflasyon verisi sonrası indiği 5.65 - 5.70 bandı arasındaki iki yönlü hareketini sürdürüyor.
Türkiye özelinde Suriye cephesindeki jeopolitik riskler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri izlenirken meclisteki bütçe görüşmeleri bekleniyor.
Sabah saatlerinde 5.69 seviyesinde seyreden dolar/TL CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla tırmanışa geçti ve 5.72'yi gördü. Söz konusu artışta yatırımcının politik gerilimin artmasını öngörmesi etkili oldu.
Haftanın son gününde bunun yanında gözler küresel gelişmelerdeydi.
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.2 büyüdü. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos ayında 130 bin ile üç ayın en düşük artışını kaydetti. Beklenti 160 bin idi.
Euro bölgesinde 2. çeyrek büyüme rakamları ve ABD'de ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisi izlenecek.
Piyasalar gelecek hafta TCMB'nin faiz kararını izleyecek. Ağustos ayı enflasyonunun beklentiden düşük gelmesiyle TCMB'nin faiz indiriminde daha rahat davranabileceği değerlendiriliyor.
JP Morgan 12 Eylül toplantısında 125 baz puan olan beklentiyi 275 olarak revize ederken, yıl sonuna kadar olan indirim beklentisini de 275 baz puandan 400 baz puana çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada, "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." demişti.
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