Dolar geçen hafta 7.40'ın üzerine tırmanarak rekor kırarken JP Morgan'ın 'TL al' tavsiyesinin ardından 7.32 liraya kadar gerilemişti.

Dolar yeni haftaya 7.33'ün Euro ise 8.72 liranın üzerinde başladı.

Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı 2. çeyrek büyüme verilerine çevrilecek. 2. çeyrekte koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlerin etkisiyle bir daralma açıklanması bekleniyor.