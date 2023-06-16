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Haberler Para Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?

Kur ve faiz beklentisinde yükseliş

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu kur (dolar) beklentisi 26.18 lira oldu. Mayıs ayında katılımcıların yıl sonu beklentisi 23.09 lira olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 8.5 iken haziranda beklenti yüzde 17.56'ya çıktı. Bu, katılımcıların 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ortalama 900 baz puanlık bir artırım kararı alınmasını beklediği anlamına geliyor

Giriş: 16.06.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı ile gerçekleştirilen haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre katılımcıların, politika faizi olan TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.50 iken, bu anket döneminde yüzde 17.56 olarak gerçekleşti.

Politika faizi şu anda yüzde 8.5 seviyesinde bulunuyor. Anket sonuçları katılımcıların 22 Haziran'da Merkez'den ortalama 9000 baz puanlık bir faiz artırımı beklediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi mayıs anketinde 23.09 TL iken, bu
anket döneminde 26.18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 24.61 TL'den 28.99 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE HAFİF ARTIŞ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.17 iken, bu anket döneminde yüzde 38.55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 29.84'ten yüzde 30.65'e çıktı.

2023 yılı GSYH büyüme beklentisi mayıs anketinde yüzde 3.7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e yükseldi. 2024 yılı büyüme beklentisi ise 4.6'dan yüzde 4.5'e geriledi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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