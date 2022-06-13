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Cuma günü ABD'de yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8.3'lük beklentiye karşın yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıktığının açıklanmasıyla dolar küresel olarak güçlenmeye başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi geçen cuma yüzde 0.5 yükselmesinin ardından yeni haftaya da yüzde 0.3'lük yükselişle başladı. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ise daha sert oldu.

Dolar yeni haftaya 17.25, Euro ise 18.11 liradan başladı.

TÜM GÖZLER FED'DE OLACAK

Geçen haftaki enflasyon verisinin ardından bu hafta gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına dönecek. Fed son olarak politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Ağırlıklı olarak çarşamba günü de 50 baz puanlık artırım bekleniyor.

Ancak son enflasyon verisinin ardından Barclays ekonomistleri bu hafta açıklanacak karar için tahminlerini 75 baz puan artırım olarak güncelledi.

Tabii Fed'in kararı kadar çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.