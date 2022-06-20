Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta Fed 28 yılın ardından 75 baz puanlık faiz artırımına giderken dolar/TL 17.30 liranın üzerine tırmanmıştı.

Yeni haftaya dolar 17.35, Euro ise 18.27 liradan başladı.

10 Haziran'da ABD'de mayıs ayı enflasyonunun yüzde 8.6 ile beklentileri aşmasıyla küresel olarak dolar güçlenmeye başlamıştı.

Bunun üzerine daha önce 50 baz puanlık faiz artırımı beklenirken 15 Haziran'daki toplantıda Fed'den 75 baz puanlık artırım beklenmeye başladı. Bu beklentinin etkisiyle ana para birimleri karşısında doların performansını gösteren dolar endeksi 105 puanla 20 yılın zirvesine ulaştı. Dolar endeksi Fed'in kararını açıklamasının ardından 104'e çekilse de dolar/TL'de yükseliş sürdü.

BU HAFTA GÖZLER TCMB'DE

Bu hafta gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın yılın ilk 5 toplantısında olduğu gibi bu perşembe de politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Karar 23 Haziran saat 14.00'te açıklanacak.