Dolar ve Euro'da son durum

Dolar dün yaşanan yükselişle 16 liralık kritik seviyenin üzerine tırmanmıştı. Bu yükseliş aslında dolar küresel olarak zayıflarken yaşandı.

ABD Hazine tahvili getirilerinde dün ortalama 10 baz puanlık düşüş yaşanırken, doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 0.9 geriledi.

Dolar yeni güne 16.16 liradan, Euro ise 17.31 liradan başladı.