Dolar 20 yılın zirvesinden döndü

Dolar haftaya 18.22'den başlamasının ardından görece yatay bir seyir izlemeye devam ediyor.
Dün TÜİK ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 80.21 ile 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu oran yüzde 81.6'lık piyasa beklentisinin altında kaldı ancak piyasalarda önemli bir etkisi görülmedi.
Dolar yeni güne 18.22, Euro ise 18.15 liradan başladı.
Piyasaların odağında ise Avrupa'daki potansiyel enerji krizi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yer almaya devam ediyor.
Son olarak Rus yönetimi Batı'nın tüm yaptırımları kalkana kadar Avrupa ülkelerine doğalgaz sevkiyatı yapmayacağını açıkladı.
Dün 20 yılda ilk kez Euro/dolar 0.99'un altını gördü ancak bu sabah itibarıyla yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı. Bunun yanında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de dün 20 yılın ardından 110'un üzerini görmüştü. Bugün endeks, 109.6'ya çekildi.
ECB'DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIRIM BEKLENİYOR
Enerji krizine rağmen Euro'daki değer kaybının durmasında ECB'den perşembe günü 75 baz puanlık faiz artırımı beklenmesi etkili oldu. Eğer bu beklenti gerçekleşirse ECB tarihinde ilk kez tek seferde bu büyüklükte bir faiz artırım kararı almış olacak.
InvestAZ Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci beklenen ECB kararıyla ilgili yaptığı ön değerlendirmede "ECB'nin kontrolünde olmayan enerji maliyetlerine karşı yapabileceği bir hamle yokken, büyümeden feragat edip enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışı yapmak zorunda kalacaktır. İş sadece enflasyon değil, piyasanın Euro/dolar paritesini 1 seviyesinin altında tutarak her gün yeni düşük seviye oluşturmasıdır. Piyasa net olarak ECB'den faiz artışı beklediğini söylemektedir. Çare kaçınılmaz olarak faiz artışı... Faiz artışı olacak tamam ama kaç baz puan olacak? Sorular peş peşe gelirken cevap önden yüklemeli 75 baz puan faiz artışı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile tarihi zirvesine ulaştı.
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