Dolar ve Euro'da son durum

Dün piyasalara Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı damga vururken, 11 yılın ardından gelen bu ilk faiz artırımı Euro ve dolarda hareketliliğe yol açtı.

Euro/dolar paritesi dün faiz kararının ardından önce 1.0240'a çıktı. Ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın beklenenden yüksek bir faiz artırımına gitmiş olsalarda nihai ulaşmayı öngördükleri faiz oranında bir değişiklik olmadığını, sadece sürecin hızlandığını ifade etti.

Bu açıklamanın da etkisiyle Euro/dolar yeniden 1.02'nin altına geriledi.

Dün ECB'nin yanında TCMB de faiz kararını açıkladı. TCMB beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Dolar endeksi dün ECB kararı ve açıklamalarının etkileriyle 106.2-107.3 aralığında dalgalanırken dolar/TL'de son dönemde yaşanan istikrarlı yükseliş devam etti. Dolar dün 17.59'dan 17.70'e yükselmişti.

Dolar yeni güne 17.72, Euro ise 18.06 liradan başladı.