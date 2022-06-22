Dolarda son durum

Dolar/TL'de dünü 17.32 liradan kapatmasının ardından gece yarısından sonra ani hareketlere sahne oldu. Dolar/TL yaklaşık 27 kuruşluk düşüşle TSİ 12.10 civarında 17.05'e kısa süreliğine kanca attı. Ancak dakikalar içerisinde yeniden 17.33'e tırmandı.

Dolar yeni güne 17.34, Euro ise 18.21 liradan başladı.

Küresel piyasalarda başta Fed olmak üzere merkez bankalarının aldığı ve alacağı faiz artırım kararları sebebiyle resesyon yaşanabileceği endişeleri hakim olmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise yarın saat 14.00'te TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Piyasa beklentisi faizin sabit tutulması yönünde. TCMB bu yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 14'te bırakmıştı.