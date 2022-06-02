HABERTURK.COM

Kurlarda hafta boyunca görece sakin bir seyir izlense de hafif yükseliş devam ediyor. Dolar dün yeniden 16.40 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne 16.44, Euro ise 17.61 liradan başladı.

Dünyada Çin'de düşen koronavirüs vakaları piyasalarda olumlu rüzgarlar esmesine yol açıyor. Ukrayna'da devam eden savaş ve AB ülkelerinin işgal girişimi sebebiyle Rusya'ya ambargo uygulama kararı alması ise risk iştahını kısıtlayan bir unsur olarak varlığını sürdürüyor.