Dolar ve Euro'da son durum

Dolar dün haftanın ilk gününde 16.35-16.40 lira aralığında hareket etmişti. Yeni güne dolar 16.39, Euro ise 17.63 liradan başladı.

Dün Çin'de azalan koronavirüs vakaları ve ABD ile Avrupa ülkelerinde resesyona girilmeyeceğine yönelik oluşan görüş küresel piyasalarda olumlu rüzgarlar estirmişti.

Bugün ise AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararının etkilerinin görülmesi bekleniyor.