Dolar ve Euro'da son durum

Dün sabah saatlerinde 16.45 lirayı görmesinin ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 16.40'ın altına gerilemişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken dolar kısa süreliğine önce 16.43 liraya yükseldi ardından yeniden 16.40 liranın altına çekildi. Yani beklentilere paralel gelen faiz kararıyla kurda büyük hareket yaşanmadı.

Dolar yeni güne 16.36, Euro ise 17.59 liradan başladı.