Dolar ve Euro'da son durum

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Kurlarda yükseliş sürerken bugün gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.

Merkez Bankası'nın son 4 toplantıda olduğu gibi bugün de politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2.72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2.75'te dengelendi.

Bu beklentiler ve gelişmeler ışığında dolar güne 16.42, Euro ise 17.57 liradan başladı.