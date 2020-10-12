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Dolar geçtiğimiz hafta 7.95 liranın üzerine tırmanarak rekor kırmıştı. Merkez Bankası'nın TL swap faizini 150 baz puan artırmasıyla ise 7.90'ın altına geriledi.

Dolar yeni haftaya 7.87, Euro ise 9.30 lira seviyesinde başladı.

Bugün temmuz ayı işsizlik ve ağustos ayı cari denge verileri takip edilecek. Dünyada ise ABD seçimleri ve koronavirüse ilişkin gelişmeler gündemin en önemli iki maddesi olmaya devam ediyor.