Dolar dün 7.94'ü aşarak ulaştığı rekoru gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 7.95'in üzerine tırmanarak ilerletti. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi hafif düşüş eğiliminde olsa da bu düşüşün etkileri TL'de görülmedi.

Artan jeopolitik riskler ve ABD'de Türkiye'ye karşı sert tutumuyla tanınan Joe Biden'ın seçimleri kazanma ihtimalinin güçlenmesi TL'yi zayıflatan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Dolar haftanın son işlem gününe 7.94, Euro ise 7.95 liranın üzerinde başladı.

Piyasalarda koronavirüse ilişkin gelişmeler, özellikle ABD'de görüşmeleri süren yeni destek paketinin ayrıntıları dikkatle takip ediliyor.