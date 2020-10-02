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Dün kurlarda son derece dalgalı bir gün yaşandı. Dolar/TL önce 7.70'in altına geriledi. Öğleden sonra ise yükselişe geçerek 7.75'in üzerine tırmandı. Euro'da da buna paralel hareketler görüldü.

Dolar haftanın son işlem gününe ise 7.75, Euro 9.08 liranın üzerinde başladı.

Yurtiçinde bugün piyasaları etkileyecek önemli bir açıklanmayacak. Dünyada ise koronavirüse ilişkin, özellikle de ABD'de beklenen teşvik paketine ilişkin gelişmeler dikkatle takip ediliyor.