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Dolar ve Euro'da önceki gün sırasıyla 7.85 ve 9.20 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Dün ise kurlarda gevşeme yaşandı.

Dolar yeni güne 7.70 liradan, Euro ise 9.05 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 7.65, Euro ise 8.98 liraya geriledi. Ardından dolar yeniden 7 liranın, Euro 9.03 liranın üzerine çıktı

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise koronavirüs salgını takip edilmeye devam ederken yavaş yavaş gözler ABD seçim sürecine de çevrilmeye başlandı.