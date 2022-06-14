Dolarda son durum

Piyasalara Fed'e yönelik beklentiler damga vurmaya devam ediyor. Cuma günü ABD'de mayıs ayı yıllık enflasyon oranı yüzde 8.6 ile 41 ylın zirvesine çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon Fed'den daha agresif sıkılaşma adımları gelebileceğine yönelik beklentiyi de artırdı.

Barclays'in ardından dün Goldman Sachs ekonomistleri de Fed'den yarın 75 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Enflasyon verisi öncesi tahminler 50 baz puanlık artırım yönündeydi.

Bu gelişmeler ışığında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 105 puanı aşarak 19 yılın zirvesini gördü.

Dolar güne 17.26, Euro ise 18.05 liradan başladı.