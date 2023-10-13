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        Haberler Ekonomi Para Dolar ve altında yükseliş sürüyor - Para Haberleri

        Dolar ve altında yükseliş sürüyor

        İsrail'deki çatışmaların üzerine dün de ABD'de eylül enflasyonunun beklentileri aşmasıyla dolar/TL 27.80'in üzerini gördü. Altının ons fiyatı da ABD tahvillerinin getirilerindeki artışa rağmen savaş geriliminin etkisiyle yükselişini sürdürerek 1.880 doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:48
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        İsrail'deki çatışmaların etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar ve altın, dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla yükselişini haftanın son işlem gününe de taşıdı.

        ABD'de enflasyon beklentiyi aştı
        ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

        Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 3.7 yükseldi. Piyasa beklentileri TÜFE'nin aylık yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 3.6 artması yönündeydi.

        Beklentilerin hafif üzerindeki bu veriler Fed'in sıkı duruşunu devam ettireceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi.

        DOLAR

        $
        27,7994 0,20
        • Alış: 27,7694
        • Satış: 27,7995
        Son Güncellenme Tarihi: 13/10/2023 10:31:19

        Bu sebeple dünü 27.74'ten tamamlayan dolar/TL bugün sabah saatlerinde 27.80'in üzerine tırmandı.

        Dolar /TL geçtiğimiz haftayı 27.62'den kapatmıştı.

        Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi enflasyon verisi öncesi 105.7 seviyesindeyken bu sabah 106.4'e tırmandı.

        TAHVİLLERDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI DURDURAMADI

        Verinin ardından ABD tahvil getirilerinde de yükselişler kaydedildi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 11 baz puanlık artışla yüzde 4.7'ye çıktı. 2 yıllık tahvilin getirisi ise 6 baz puanlık artışla yüzde 5.06'ya çıktı.

        Genelde ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle fiyatı gerileyen altında ise İsrail'deki çatışmaların etkisiyle bu sefer yükseliş kaydedildi.

        Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.8 artarak 1.882 dolara çıktı. Yurt içinde gram altın fiyatı da sabah saatlerinde buna paralel bir şekilde 1.680 liraya tırmandı.

        Uluslararası piyasalarda ons fiyatı bu hafta yüzde 2.7 yükseldi.

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