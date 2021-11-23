Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Kasım dolar kuru 12 lirayı gördü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar, ABD Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen açıklamalarla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün dolar ne kadar? İşte güncel dolar TL kuru...
DOLAR NE KADAR OLDU?
23 Kasım 2021 Salı günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru piyasaların açılmasının ardından 12 lirayı gördü!
KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN ZEFERLE ÇIKACAĞIZ!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında:
Dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz, fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük, terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı adımımızı attık başardık. Darbe oyununda aynı oyunu gördük, milletimizle d irendik başardık.
Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız. İstihdamı arttırmanın yolunu yatırım, üretim, ihracat, büyümeden geçtiği konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin her kalkınma hamlesinin önünün darbe, vesayet, krizle kesilerek IMF, Dünya Bankası, mandacı iktisatçılarımız tarafından yönlendirmeye çalışıldığı gerçek işte budur.
Biz yüksek faiz, düşük kur düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, ihracat, büyüme odaklı politikamızda en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız. Yatırım, üretim, ihracatı bunun için teşvik ediyoruz. İstihdamı gözümüz gibi koruyoruz. Büyümeyi bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz.
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