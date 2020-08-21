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Haftanın son işlem gününde, yurt içi piyasalar ve dolar/TL cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün öğleden sonra açıklayacağı müjde izlenecek.

Bir süredir 7.20 - 7.40 arası sert dalgalanan kur, Çarşamba günü Erdoğan'ın müjde açıklayacağını duyurmasıyla 7.20'ye dek gerilemiş ancak daha sonra yeniden 7.30 üzeri görülmüştü.

Borsa İstanbul da müjde haberinin rüzgarıyla ralli yaşarken özellikle enerji şirketlerine ait hisselerde yüzde 10'a varan yükselişler görülmüştü.

Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesinin ardından diğer kanallardan fonlama maliyetlerini artırması ve zorunlu karşılıkları artırmasıyla dolar/TL, haftanın son işleminde 7.30 seviyesinde dalgalanıyor.

Veri gündeminde ise içeride Tüketici Güven Endeksi, dışarıda PMI rakamları izleniyor. Fed tutanaklarıyla birlikte yükselen dolar endeksi bir nebze gevşeyerek yeniden 93 altına gelirken, düşen altında toparlanma var. Spot piyasada ons altın fiyatı 1950 doları test ederken, gram altın altın 455 TL üzerinde