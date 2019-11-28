28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar, dün S-400 kaynaklı haberlerin ABD ile ilişkilere yönelik yarattığı tedirginliğin yanı sıra yoğun haber akışıyla dalgalandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Çavuşoğlu, "Amerika garanti verirse patriot da alırız" derken S-400’lere ilişkin Rusya ile ikinci bir anlaşma yapılmak istendiği ve bununla ilgili görüşmelere yönelik soruya da cevap verdi.
Çavuşoğlu, "S-400’ü niye aldığımızı defalarca açıkladık. İhtiyacımız var. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Basit bir ürün olsa tamam ama bu hava savunma sistemi. Ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. z. Müttefiklerimizden alamadığımız için Rusya’nın teklifi en iyisiydi. Anlaştık, aldık. Bu konu üzerinde Amerikalılarla görüştük kendilerine de yapıcı teklifler sunduk. F-35’lerle S-400’lerin bir arada olamayacaklarını söylüyorlar. Teknik problem yaratacağını söylüyorlar. Zaten S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek" şeklinde cevap verdi.
Öte yandan Türkiye, NATO’nun müttefiklik hukuku gereğince kendisine yöneltilmiş terör tehdidi başta olmak üzere sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine yanıt verilmemesi durumunda Baltık ülkeleriyle ilgili planı onaylamama kararı aldı.
Dolar/TL bu gelişmelerle gün içerisinde 5.78'i geçerken kurdaki yükselişte ABD'nin beklenenin üzerinde gelen büyüme rakamları da etkili oldu. 28 Kasım günü dolar/TL 5.7768 ile başlıyor.
Piyasaların gözü ise 3 Aralık günü açıklanacak ve ardından toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda. TCMB Başkanı Uysal dün yaptığı basın toplantısında faiz indirimlerini önden yüklemeli yaptıklarını yineledi.
ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ise Hong Kong yasasını onaylayan ABD'ye karşı Çin'in tepkisi söz konusu. Analistler 1. faz anlaşmanın yapılacağını ancak sonrasında geniş ölçekli bir uzlaşının olmayabileceğini belirtiyor.
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