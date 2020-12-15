14 Aralık dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8660 liradan, avro 9,5620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8640 liradan alınan dolar, 7,8660 liradan satılıyor. 9,5600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5410 lira olmuştu.

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