31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar kuru dün ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye için iki olumsuz tasarıyı onaylaması ve Suriye sınırından gelen çatışma haberi sınırlı düzeyde dalgalandı fakat 5.70 - 5.75 dar bantta kalmaya devam etti. Doların 5.75 üzerine çıktığı anların satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler işlem hacminin düşüklüğüme dikkat çekti.
Akşam saatlerinde Fed'in para politikası toplantısından ise beklendiği gibi 25 baz puan indirim geldi fakat karar metnindeki revizyonlar ve Başkan Powell'ın açıklamaları kurda dalgalanmaya yol açtı.
Fed, metinde her ne kadar bir politika değişikliğine işaret etmese de bekle gör politikasının devam edeceği çıkarımı yapılabilecek ifadeler öne çıktı.
"Verilere uygun şekilde hareket edileceği" ve "ekonomide büyümeyi destekleyecek uygun adımların atılacağı "ifadesi metinden çıkarıldı ancak toplantı sonrası açıklamalarda Powell verilerin dikkatle izleneceğini ve ekonomik görünümünde keskin bir değişiklik olması halinde para politikası üzerinden yanıt verilebileceği belirtildi.
Ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirten Fed, 2020 ortasına kadar mevcut politikanın sürdürüleceğini belirterek sigorta mahiyetli bu indirimin son olacağına dair şahin mesajlar verildi. Analistler Fed'in 4. bir faiz indirimine kapıyı kapattığını belirtiyor.
Öte yandan Powell, "Minimum rezerv seviyesi 1,45 trilyon dolar olmalı. Eylül başında görülen bu seviyeye geri dönmek istiyoruz." şeklinde konuşarak miktarsal genişleme (QE) tartışmalarını da beraberinde getirdi fakat bunun likidite sıkışıklığına yönelik bir adım olduğunu ve büyük ölçekli varlık alımlarıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Dolar endeksi Fed kararı sonrası 98'e dayansa da Powell'ın açıklamasıyla 97.5 altına indi. Dolar/TL ise küçük dalgalanmalar yaşasa da dar bantta kalmaya devam etti. 31 Ekim sabahı kur 5.70'li seviyelerde. Piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporu bekleniyor ve jeopolitik riskler izleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!