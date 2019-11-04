04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, Fed'in faiz indirdiği geçen hafta 5.75 altına inip 5.70 altını zorladıktan sonra Türkiye'nin PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle 5.73 seviyesini zorlamıştı ancak cuma akşamı açıklanan Fitch raporuyla TL pozitif ayrışmaya başladı.
Fitch, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çekerek iyileşmeye işaret ederken, Türkiye'nin dolar borçlanması açısından önemli olan 2019 yılı büyüme tahminini de yüzde eksi 0,3'ten revize etti ve pozitif olarak yüzde 0,8'e yükseltti.
Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını gösterdi.
TL haber akışı pozitif ayrışırken, dolar/TL rapor sonrası sığ piyasada yeniden 5.70 altını zorlamaya başladı. 4 Kasım haftasının ilk günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesi dolar/TL 5.6998 seviyesinde.
Enflasyon cephesinde beklentiler aylık yüzde 2.2, yıllık yüzde 8.5 civarında. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 7'lere inmesi bekleniyor. Dışarıda ise küresel PMI verileri piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında. Enflasyon verisinin ardından ise aralık ayında 2019 içinde son kez toplanacak TCMB PPK'nın faiz kararı izlenecek.
Analistler, küresel ölçekte sıkı para politikasının bırakılması, Fed başta olmak üzere likiditeyi artıracak faiz indirimleri, Brexit riskinin azalması ve Çin - ABD ticaret geriliminin çözümüne dair iyimser havanın da TL gibi gelişmekte olan ülke paralarına yardımcı olduğunu belirtiyor.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross liderlerin bu ay ticaret anlaşması imzalamamaları için bir sebep olmadığını belirterek ABD'li şirketlere çok yakın zamanda Huawei'ye parça satabilmeleri için lisans verileceğini bildirdi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!