Dolar/TL hafta başında test ettiği 5.75 seviyesinden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına çekildi.

Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. Uysal'ın açıklamasının büyük faiz indirimlerinin geride kaldığı şeklinde yorumlanırken, para politikasındaki temkinli süreceğinin belirtilmesiyle dolar/TL 5.6795'e kadar indi.

TL'deki olumlu ayrışmanın bir diğer nedeni de ABD ile ilişkilerdeki buzların eriyor olması. S-400 Rus yapımı hava savunma sisteminin aktive edilmemesi karşılığında ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle uyumlu olarak F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtilirken, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesi ihtimali piyasalar pozitif etkiledi.

26 Eylül günü dolar 5.6754'ten el değiştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin FOX News kanalına konuştu. Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır. Kaldı ki S-400 dediğimiz zaman Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın?" dedi. F-35'ler konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 veya 5'inin de teslimi noktasına gelinmişti, son anda bunun verilemeyeceğini söylediler. Ben bunu stratejik ortaklığa yakıştıramıyorum ve bunu doğru bulmuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabaha karşı Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuştu.

Erdoğan, "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu, yıllara dayalı. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu