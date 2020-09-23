Dolar yükselmeye devam ediyor

Dolar kuru küresel risk iştahının azalması ve dolar endeksinin artmasıyla TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Dün 7.6648 TL'den kapanan dolar kuru gece sığ piyasada 7.6749 ile tarihi rekorunu yeniledi.

Dolar endeksi 92 puanlardan 94 üzerine atarken 23 Eylül günü dolar/TL 7.6723 seviyesinden el değiştiriyor. Euro 8.95 seviyesine gerilerken altın fiyatlarında ons üzerinde 1900 doların altına atan ciddi düşüş, artan kura rağmen gram altın fiyatını aşağıda tutuyor. Gram altın fiyatı 475 TL'den 465 TL'ye indi.

Piyasalarda ana gündem maddesi Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı olacak. Uzmanlar yüzde 8.25 olan haftalık repo faizinin yükselmesi gerektiği üzerinde dursa da beklenti değişmemesi fakat faiz koridorunun değişmesiyle fonlama maliyetinin artırılması yönünde.

Bankanın son dönemde geleneksel repoya döndüğü fonlama kanalında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeyi yüzde 10.5 üzerine çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle dün 10 milyar TL fonlama sağlarken ihalede faiz düne göre yaklaşık 10 baz puan yükseldi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.36, ortalama yüzde 11.4, en yüksek yüzde 11.41 oldu. Dün en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama yüzde 11.29 olmuştu.