31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle aşağı yönlü hareket ediyor. Diğer gelişen ülke paraları ABD-Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle dolar karşısında değer kaybederken TL dün de pozitif ayrıştı.
Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.
Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." dendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen gün "S-400 teslimatları haziran ayına yetişmeyebilir" ifadesini kullanmıştı. Haziran ayındaki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında özel bir görüşme yapılabileceği haberleri de düşüşte etkili oldu.
CDS PRİMİ 500'ÜN ALTINDA
Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine bağlıyor. 30 Mayıs sabahı dolar/TL 6.0154 ile başladı ve kademeli olarak önce 6 sonra da sırasıyla 5.95 ve 5.90 altına indi. Dolar kurunun gün içi en düşük seviyesi ise 5.8640 TL'de. 6.70 ile başlayan euro da 6.60 altına geriledi. Borsa'da da alıcılı seyir var. Endeks günün ilk saatlerinde yüzde 2 primli. Bu arada Türkiye'nin CDS primi de dün 515 seviyesindeyken bugün 500'ün hemen altına geriledi.
Bankacılar Güney Afrika para birimi "rand al TL sat" önerisinin yüzde 15'in üzerinde getiri sağladığını ve son günlerde Güney Afrika'daki siyasi gelişmelerin bu ikili işlemde kar realizasyonlarını beraberinde getirdiğine de dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda ise bugün in Çin'in ABD ile ticaret savaşında yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan nadir elementleri misilleme olarak kullanmaya hazır olduğu uyarısında bulunmasıyla satıcılı bir seyir gözleniyor.
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