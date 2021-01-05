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Dolar kuru, dün açıklanan enflasyon verisi öncesinde 7.35 TL'yi zorladıktan sonra 7.40 - 7.45 aralığında sınırlı hareket etti. TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu yüzde 14.6 ile beklentinin üzerinde kalmıştı.

Elektrik, doğalgaz ve otoyollara yapılan zamların Ocak ayı enflasyonuna 20-25 baz puan yükseliş yönünde yansıması bekleniyor. Dün de alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 17'nin üzerinde zam yapıldı.

5 Ocak sabahına dolar/TL 7.42 seviyesinde başlıyor. Piyasalarda ana gündem dış ticaret verileri ile Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve bu ihalelere yönelik yabancı ilgilsi olurken BDDK'nın Londra'daki TL swap faizine yönelik bir adım atıp atmayacağı da izleniyor.