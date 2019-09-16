16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL haftaya petrol fiyatlarına bağlı hareketle yaşanan yükselişle başlıyor.
Suudi Arabistan tesislerine yapılan drone saldırısı sonrası, dünya petrol ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Suudi Arabistan'da üretimin kesintiye uğrayacağı endişesiyle brent petrol ve teksas tipi ham petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.
Günlük 5.7 milyon varil üretim kaybı tarihin en yükseği olarak dikkat çekiyor. Petrol stoğunun son 10 yılın en düşük seviyesinde olması ve jeopolitik risklerle brent petrol fiyatı rekor bir sıçramayla yüzde 19.5 artarak 70 dolar üzerini gördü.
Ardından ABD ve Suudi Arabistan'ın gerekirse stratejik rezervleri kullanabileceğini belirtmesi ve üretimin yeniden başlayabileceği haberleriyle 66 dolara kadar gevşedi ancak halen yüzde 9 primli seyrediyor.
Asya piyasaları güne yüzde 1 düşüşle başlarken, spot altının ons fiyatı yüzde 1.1 artışla 1500 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, dolar/TL de 5.68'li seviyelerden 5.73'e kadar yükseldi. Euro ise 6.35 üzerinde.
Petrol cephesinde beklenmeyen bu gelişmenin yanı sıra piyasaları bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. İçeride bugün işsizlik ve bütçe dengesi verileri açıklanacak ancak asıl gündem Merkez Bankalarının faiz kararları.
Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. 25 bp indirime kesin gözüyle bakılırken, gözler parasal genişlemenin başlayıp başlamayacağında ve Powell'ın demeçlerinde olacak. Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen aylık 20 milyar euroluk teşvik paketinin ardından Perşembe günü Japonya, İngiltere, Norveç ve İsviçre de faiz kararlarını açıklayacak.
ABD ve Çin arasındaki Ekim ayında yapılacak müzakereler de piyasalar da dikkatle izlenirken iki ülke ast yetkilileri arasındaki öncü görüşmeler bu hafta başlıyor.
Çin'in makro verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından, petrol fiyatlarındaki artışla yuan cinsi varlıklar da düştü zira Suudi petrolünün en büyük ithalatçısı Çin konumunda.
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