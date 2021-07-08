Dolarda küresel yükseliş

Dolar, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrasında küresel çapta değer kazanırken TL tarafında etkisi sınırlı oldu.
8 Temmuz sabahı dolar endeksi 92.75'e çıkarken euro/dolar paritesi 1.8 altına indi. Dolar/TL ise yatay hareket ediyor ve 8.69'dan el değiştiriyor.
Tutanaklarda Fed üyelerinin 120 milyar dolarlık valrık alımının azaltılmasına yönelik tartışmalar öne çıkarken fikir birliği oluşmadığı görüldü. Bazı üyeler taperingin 2022 ilk çeyreğinden dahi başlayabileceğini belirtirken bazı üyelerin de veri olarak toparlanmaya dair daha somut kanıtlar görmek istedikleri, özellikle istihdamda daha net toparlanma bekledikleri öne çıktı.
Bununla birlikte, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının 40 milyarlık mortgage bazlı bonoların daha hızlı geri çekileceği üzerinde duruldu. Tutanaklarda düşük faiz oranlarının konut fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunduğu ve konut piyasasındaki değerleme baskısının finansal istikrar risklerine yol açabileceği kaydedildi. Üyeler enflasyondaki yüksek seviyelerin geçici olduğuna yönelik fikirlerini ise koruyor.
Tutanaklar sonrası dolar küresel çapta değer kazandı. Dün şubat ayından beri en düşük seviyeyi görerek 1.30 altına inen 10 yıllıklar 1.32'ye geldi. Tahvillere güvenli liman olarak ilgi olduğu görüldü.
Fed tutanakları ise emtiaları aşağı çekerken brent petrol 73 dolara kadar geriledi. Altın ise 1800 doların altına indi. Gram altın ise 500 TL üzerinde.
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