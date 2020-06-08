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Dolar kuru geçen hafta 6.80 üzerinden çarşamba günü 6.68'e kadar indikten sonra haftayı kademeli yükselişle 6.77'den kapatmıştı.

Kur, yoğun veri gündeminin olduğu haftaya yatay başladı ve dolar 8 Haziran sabahı 6.76750 seviyesinden el değiştiriyor.

Türkiye'de bu hafta cari denge ve sanayi üretim verileri izlenecek.

Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ise Fed toplantısı ve Başkan Powell'ın demeçleri olacak. Koronavirüs nedeniyle faizin sıfıra çekildiği ABD'de sabit yatırımlarda görülen düşüş ve tüketim eğilimlerinin azalmasıyla işsizlik bir anda çift hanelere fırladı. Yaklaşık 3 aylık süreçte 40 milyonu aşkın yeni işsizlik bvaşvurusu alındı.

Fed'in faizi değiştirmesinin beklenmediği haftada Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin demeçleri izlenecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard da bugün bir konuşma yapacak.

Küresel piyasalarda AB'nin ilk çeyrek büyüme verisi, PMI rakamları, ABD enflasyon ve işsizlik başvuruları izlenecek.