05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, geçen hafta Çin kaynaklı kur ve ticaret savaşı endişeleri ile yaşanan flash crash ile 6.40 üzerine yükseldikten sonra indiği 5.85 bandından bu hafta açıklanan verilerle 5.65'e kadar indi.
2 Eylül haftasında açıklanan ilk veri 2. çeyrek büyümesi oldu. Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde olarak beklenen daralması daha düşük geldi. Türkiye'nin milli geliri 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azalırken, dolar/TL bu verilerle 5.80 altına geriledi.
Dün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kurdaki düşüş trendi hızlanarak devam etti. Yüzde 1.5 civarı beklenen ağustos ayı enflasyonu yüzde 0.8'de kaldı. Dolar/TL ise kademeli olarak 5.65'e kadar çekildi.
Yıllık enflasyonun yüzde 15'e gelmesi ve baz etkisiyle enflasyonun eylül ayında tek hanelere düşme ihtimali, Merkez Bankası'nın 12 Eylül toplantısında faiz indirimi için daha fazla alan açıyor.
Türkiye'nin CDS'i bu bir haftalık süreçte 425 bp'den yüzde 4 üzerinde bir gerilemeyle 385'e kadar gerilerken, TL üzerindeki başlıca koruma kalkanı olarak gösterilen faizde beklenti 300 bp indirim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." dedi.
5 Eylül gününe dolar 5.6688 seviyesinden başlayıp erken işlemlerde 5.6550'ye indi. Euro 6.25 altında, gram altın ise 281 TL'de.
Dışarıda ise FED Başkanı Powell'ın konuşması ve cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisi izleniyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Ekim ayının başında Washington'da gerçekleşeceği bildirildi
Ekim başında Washington’da gerçekleştirilecek görüşmeler için Eylül ortasında hazırlıklar başlayacak ve taraflar sağlam bir anlaşma oluşturabilmek harekete geçmek konusunda müşterek çaba gösterecekler.
Piyasaların gündemindeki bir başka konu olan Brexit belirsizliğinde ise Avam Kamarası'nda anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılık seçeneğini ortadan kaldıran yasa sonrası Başbakan Jonhson erken seçim oylamasını da kaybetti.
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