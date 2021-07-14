Dolarda gözler TCMB'de

Dolar kurunda bayram öncesi gözler TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası saat 14:00'da açıklanacak politika faizi kararı ve yayımlanacak metinde olacak.

TCMB'nin önceki metinlerinde yer alan enflasyonun altında politika faizinin belirlenmeyeceğine yönelik vurgular sonrası analistler bugün herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre haziran ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1.94, yıllık yüzde 17.53 olmuştu. TCMB'nin politika faizi ise yüzde 19 seviyesinde.

Geçen hafta 8.65 - 8.70 arasında seyreden dolar kuru ise, 12 Temmuz haftasında 8.60 - 8.65 bandına geriledi. 14 Temmuz sabahı da dolar/TL 8.63 seviyesinde.