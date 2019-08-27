Dolar/TL hafta başına 5.75 seviyesinde girmeye hazırlanırken ve ana gündem olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasındaki mesajları beklenirken ABD - Çin ticaret savaşının tırmanmasıyla piyasalar sarsıldı.

Trump'ın ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini istemesi, karşılıklı konan ek gümrük tarifeleri ve vergilerin daha artırılması, küresel büyüme göstergelerinin olumsuz seyretmesiyle risk iştahı düştü.

Yuanın spot piyasada son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, japon yenine kaçış ve TL'de zarar kes (stop loss) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL günün ilk saatlerinde 6.39'a kadar yükseldi. Tüm dünyada borsalar düştü.

Çin'in günlük dolar/yuan paritesini 7.05 ile beklenen yüksek tutmasıyla piyasalar rahatladı. Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için off shore piyasada 7.20'den dönen yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

Londra piyasasının da kapalı olmasıyla TL'deki hareket kalıcı olmadı. Reuters'a konuşan işlemciler gün içinde milyar dolar ile ölçülen hacmin TL'deki sert değer kaybında ancak milyon dolar ile özetlenebileceğini belirtiyor. Dün tatil olan Londra piyasası bugün açılıyor.

27 Ağustos günü doalr/TL 5.8282 seviyesinde, euro 6.45 üzerinde. Spot altın 1530 dolardan işlem görürken gram altın fiyatı 286, çeyrek altın 460 lira bandında.

Piyasalarda takip edilen ve TL'de satış baskısı yaratan diğer konuların başında ise Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararı ve Suriye gerilimi geliyor.

Suriye'de Beşar Esad'a karşı savaşan muhaliflerin elindeki son büyük toprak olan İdlib vilayeti sınırlarında başlayan taarruz on binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru kaçmasına yol açtı.

Bankacılar Suriye'de sahada özellikle de Fırat'ın doğusunda askeri hareketliliğin nasıl bir sürece işaret edeceğini yakından izliyor. Suriye endişeleri TL'deki değer kaybında geçen hafta önemli bir etken olmuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Rusya'ya yarın gerçekleştireceği ziyaret de yakından izleniyor.



TCMB'NİN BİR SONRAKİ FAİZ KARARI 12 EYLÜL'DE

Geçen hafta piyasalarda satış getiren ve bankacıların "TL'deki iyimser modu değiştirdi" sözleriyle özetlediği zorunlu karşılık adımı sonrası piyasalar 12 Eylül'deki faiz kararını bekliyor olacaklar.

TCMB geçen hafta ZK oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile

ilişkilendiren yeni bir sisteme geçtiğini açıklamıştı.

TCMB'nin ZK adımının ilk etapta kamu bankaları aracılığıyla yaratacağı yaklaşık 22 milyar TL'lik likidite yatırımcılar arasında endişeye yol açtı.u.