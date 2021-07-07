Dolarda gözler FED tutanaklarında

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Dolar kuru hafta boyunca sıkıştığı 8.65 - 8.70 aralığındaki sınırlı dalgalanmasını sürdürürken gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanacak, 16 Haziran tarihli toplantının tutanaklarına çevrildi. Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Tutanaklarda, Fed üyelerinin artık masada olduğunu kabul ettiği tahvil alımlarının azaltılması tartışmasının yansımaları izlenecek. Hatırlanacağı üzere, 16 Haziran toplantısında bazı Fed üyeleri noktasal grafikte beklenenden erken faiz artışı öngörmüş ve dolar küresel çapta yükselmişti.

7 Temmuz günü dolar/TL 8.68'dan el değiştiriyor.

Haziran ayındaki 850 bin ilave istihdam rakamının iyimser görünse de henüz Fed'in tahvil alım programını tersine çevirecek kadar güçlü olmadığını düşünen piyasada dolar, büyük para birimleri karşısında kısmi değer kaybına uğramıştı.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 92.6 seviyesinden düşerek 92'ye kadar dolar endeksi ise tutanaklar öncesinde yeniden yukarı yönlü seyrediyor ve 92.55 seviyesinde.