Dolarda gözler FED'e çevrildi

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, geçen hafta TCMB'nin yüksek montanlı bir faiz indirimi yapmaması ve beklentilere paralel 325 bp indirimin yanı sıra iyi gelen enflasyon nedeniyle kur 5.65 - 5.70 bandına gerilemişti.
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının arz endişelerini artırması ve Orta Doğu'da yükselen jeopolitik riskler haftaya TL'de satış baskısı yarattı. Türkiye'nin cari açığında negatif tarafı besleyen en büyük kalem olan enerji ithalatında petrol fiyatlarının son 4 ayın yükseğini görerek 70 doları aşmasıyla dolar kuru da yükseldi.
Dün 5.74 seviyesini gören kur, daha sonra 5.71'e gevşese de kapanışı 5.7285'ten yaptı. Petroldeki hareket ve küresel dolar talebi TL'nin dün gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı sergilemesine neden oldu.
Aramco tesislerine yapılan desteğin İran destekli olabileceği iddiası, ABD ve İran arasındaki gerginliğin ambargodan sonra enerji arzına da sıçraması ve Aramco tesislerinde tam kapasite üretime dönülmesinin zaman alacağı kaygısıyla kur yüksek seviyesini bugün de koruyor.
17 Eylül sabahı dolar/TL 5.7295 TL'den işlem görüyor. Euro ise 6.31'de.
İçeride bugün Hazine ihaleleri izlenecek. Dün, düzenlediği iki ihale ile 2.6 milyar TL piyasadan yaklaşık 4 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine, bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracını ve 6 yıl vadeli FRN'in yeniden ihracını yapacak.
Piyasalarda bu hafta FED'in faiz kararı ve QE adımları izlenecek. Beklentilere göre faiz değiştirmeme olasılığı yüzde 31.9 seviyesine kadar çıkarken, 25 baz puan indirim olasılığı yüzde 68.1 oldu. Böylelikle 50 bp indirim beklentisi ortadan kalktı ancak analistler FED'den bir IOER ayarlaması ve varlık alımına başlayarak dolar likiditesini artırıp artırmayacağına dair adımların önemine dikkat çekiyor.
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