Dolar/TL, yoğun haber akışına rağmen dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor. Analistler bu durumda yabancı yatırımcıların işlem hacminin düşük olması ve yurtiçi yerleşiklerin dolar talebindeki düşüşün etkili olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, TCMB'nin faiz indirim miktarına yönelik belirsizlik nedeniyle Fed'den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklediği bir ortamda olumsuz haber akışına rağmen kurda fiyatlamaların sınırlı kaldığı görüşü öne çıkıyor.

Kurdaki gevşemede TCMB başkanının görevden alınmasıyla yaşanabilecek şokun atlatıldığı ve beklentinin üzerinde faiz indirim yapılmayacağının yarattığı iyimserliğin de etkili olduğu vurgulananlar arasında. Bloomberg HT anketine göre piyasaların Temmuz ayındaki medyan faiz indirimi beklentisi 250 bp oldu.

Öte yandan, S-400 teslimatlarının başladığı cuma gününden gelen haber akışlarında öne çıkan yaptırım olasılığına rağmen iki taraftan gelen açıklamalarda uzlaşmacı bir yönün de bulunması TL varlıklardaki pozitif fiyatlamayı sürdürüyor.

Donald Trump'ın Türkiye'nin tezlerine hak veren açıklamalarına rağmen dün Pentagon ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alındığı fakat stratejik ortaklığına halen çok değer verildiği vurgulandı. Türkiye Dışişlerinden yapılan açıklamada ise kararın stratejik ilişkilerde onarılamaz yaralara yol açacağı söylendi.

Kararın ardından gece illikit piyasada hareket yaşanmazken, 18 Temmuz sabahı dolar/TL 5.6850'den işlem görerek yatay seyirler başladı

Pentagon, Türk ekibinin F-35 bilgilerine erişiminin kesildiğini belirtirken tüm personelin de 31 Temmuz itibarıyla ABD'den ayrılacağı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'ye maliyetinin 9 milyar olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır" dedi.

Öte yandan, S-400 ekipmanlarını taşıyan 15. uçak da Mürted Hava Üssü'ne indi. Bankacılar ise F-35 verilip verilmemesi konusuna şu an için pek önem verilmediğini ve kurdaki fiyatlamaya etkisinin sınırlı olacağını ve S-400 konusu ile ilgili risk priminin kurda fiyatlandığını belirtiyor.

CAATSA yaptırımlarının mahiyeti dikkatle izlendiğinin de altı çizilirken, piyasada Trump'ın yaptırımlara muafiyet uygulama yetkisini kullanacağı, pazarlığın devam edeceği ve yaptırımların 2020'ye kadar ötelenebileceği algısının oluşmaya

başladığı da ifade ediliyor.