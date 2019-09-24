Dolar/TL haftaya başladığı 5.70'in hemen üzerindeki sakin seyrini sürdürürken piyasada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul'dan hareket ettiği ABD seyahetinde çeşitli temaslara haftasonu başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon ile görüşen Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapacak.

Sabah saatlerinde gelen haberlerde ise ABD'den Türkiye'ye F-35 ortaklığı, Patriot füze sisteminin satışı ve ekonomik içerikli yeni bir teklif beklendiği, ayrıca alüminyum ve çelikteki gümrük vergisinin düşürülmesinin beklendiği belirtildi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Sözlü olarak iletilen tekliflerin yazılı olarak sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yüzyüze görüşmesi için mutabakata varıldığı ve planlamaların yapıldığı öğrenildi.

Piyasalar kapalıyken gelen haberlerin ardından, sığ piyasada 5.72 üzerinde seyreden kurda 5.70'e doğru bir çekilme meydana geldi. 24 Eylül sabahı dolar/TL 5.7166 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeyi, ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek başlıkları izleyecek. Hatırlanacağı üzere Türkiye ile ABD ilişkileri Suriye'de yaşanan görüş ayrılıkları, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması, İran ile geçmiş dönemde yapılan ticaret nedeniyle olası ABD yaptırımları ve rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye geri gitmesinden önceki dönemde tutuklu yargılanması nedeniyle gerilmişti.