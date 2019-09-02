02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL geçen hafta, ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon riski ve anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle yukarı yönlü bir hareket izlemişti.
Çin'den gelen haberler ve zarar kes emirlerinin çalışmasıyla 6.40'lı seviyeleri gören dolar kuru daha sonra karşılıklı pozitif mesajlarla düşmüş ve gelen düzeltme ile birlikte 5.85 altında kapanmıştı.
Piyasalarda bu hafta küresel riskleri izlemeye devam ederken içeride de yoğun veri akışına odaklanacak.
İşlemciler bugün açıklanacak 2. çeyrek büyüme, yarın açıklanacak enflasyon ve sonraki gün açıklanacak ihracat verilerinin izleneceğini belirtiyor.
Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2 civarında daralması, enflasyonun da yüzde 15 altına gerilemesi bekleniyor. Ayrıca, meclisteki bütçe maratonu ve gelecek hafta toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararı da belirleyici olacak.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da bu hafta Türkiye'ye gelecek. Ross, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve sektör temsilcilerinin de katılacağı görüşmelerde bulunacak.
ABD piyasalarının kapalı olduğu 2 Eylül günü dolar/TL 5.8380 seviyesinden güne başlıyor, euro /dolar paritesi 1.10 altına inerken euro/TL de 6.42 seviyesinde. Spot altın 1525 dolar, gram altın ise 286 TL'den el değiştiriyor.
Suriye'deki son durum ve Türkiye'nin paralel olarak ABD ve Rusya ile olan ilişkileri ve Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir harekat piyasaların radarında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Harp Okulları diploma töreninde yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusu ile ilgili net mesajlar vermişti,
"Fırat'ın Doğusunda da terör örgütünün bölge halkı üzerindeki zulmü gizlenemez hale gelmiştir. Türkiye olarak güvenli bölge oluşturma isteğimizi dile getirdik. Herkes bu teklifi olumlu görmüş olsa da o dönem kimse hayata geçirmedi.Fırat’ın doğusundaki tüm sınırlarımızda kurulacak güvenli bölge ile ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı.
- 3 hafta sonra ABD'de bulunacağımız temaslar son fırsattır. Tatmin edici adımlar atılmazsa orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare gözükmüyor. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planını devreye sokacağız.
- Şimdi gündemde F-35 projesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok. Biz gereği neyse onu yapacağız. Rusya ziyaretimizden rahatsız olmuşlar.
- Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz.
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