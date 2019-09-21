Dolar/TL, son iki haftada 5.65'li seviyelere doğru geriledi ancak Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı her iki düşüşü de yavaşlatan ya da tersine çeviren gelişmeler olunca 5.75'ten döndü.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin önemli bir bölümü kalıcı olmadı. Ancak saldırı ABD-İran ilişkileri başta olmak üzere jeopolitik endişeleri artırdı.

Reuters'ın haberine göre Saudi Aramco yetkilileri, bugün yaptığı açıklamada petrol üretiminin eylül sonu itibarıyla normale döneceğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz indirimi için net sinyal gelmemesi ve niceliksel mali genişleme beklentilerinin karşılanmamasıyla dolar/TL yönünü yukarı çevirdi ve kur 5.70 üzerinde tutundu.

TCMB ise dün piyasalar kapandıktan sonra yaptığı zorunlu karşılık hamlesiyle kurda akşam tekrar hareket oldu.

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verirken piyasadan 2.1 milyar dolarlık likidite çekileceğini duyurdu. Dolar/TL, haberin ardından 5.70'den 5.75'e sıçradı.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediliyor. Bankacılar önümüzdeki hafta TCMB'nin düzenleyeceği iki günlük yatırımcı toplantılarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye ziyaretinin de takip edilecek önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtiyor.

Öte yandan dördüncü madde görüşmeleri kapsamında üyesi olan tüm ülkelerde ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği IMF heyetinin temasları da piyasada takip ediliyor.